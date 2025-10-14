LIVE Italia-Israele Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA | manca poco all’inizio del match Gattuso sceglie Raspadori
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-ARMENIA U21 DI CALCIO DALLE 18.15 20.28 Gattuso, per il match contro Israele, ha scelto Raspadori al posto di Kean che ha lasciato la Nazionale per via di un infortunio: il ct ha preferito l’ex Napoli al posto di Francesco Pio Esposito. 20.25 Eccoci tornati! Manca poco all’inizio di un match importantissimo per il futuro dell’Italia! 19.46 Amici di OA Sport, buonasera! Manca circa un’ora all’inizio del match tra Italia e Israele per le Qualificazioni per i Mondiali del 2026. Di seguito le formazioni ufficiali. ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Tonali, Locatelli, Barella, Dimarco; Raspadori, Retegui. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
Italia-Israele, manifestanti in piazza a Udine per il corteo per la Palestina. #palestina #italia #israele #piazza #udine #propal #pace #ilmattino #manifestazione - facebook.com Vai su Facebook
#Italia-#Israele, le formazioni ufficiali Vai su X
DIRETTA Qualificazioni Mondiali, Italia-Israele: segui la cronaca LIVE - L'Italia di Gattuso affronta Israele di Ben Shimon nelle qualificazioni Mondiali. Segnala calciomercato.it
LIVE Alle 20.45 Italia-Israele: Gattuso con il 3-5-2. Pio in panchina, davanti Raspadori e Retegui - L'Italia in campo a Udine per assicurarsi il playoff nelle qualificazioni Mondiali: di fronte Israele, battuto 5- Secondo gazzetta.it
Italia-Israele in diretta per le qualificazioni Mondiali: scontro diretto per i playoff, Udine è blindata - Israele, Qualificazioni ai Mondiali 2026: gli aggiornamenti sulle probabili formazioni e le ultime news in tempo reale ... Secondo fanpage.it