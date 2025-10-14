LIVE Italia-Israele Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA | formazioni ufficiali Gattuso sceglie Raspadori Occhio a Gloukh!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-ARMENIA U21 DI CALCIO DALLE 18.15 19.46 Amici di OA Sport, buonasera! Manca circa un’ora all’inizio del match tra Italia e Israele per le Qualificazioni per i Mondiali del 2026. Di seguito le formazioni ufficiali. ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Tonali, Locatelli, Barella, Dimarco; Raspadori, Retegui. Allenatore: Gennaro Gattuso. ISRAELE (4-2-3-1): Glazer; Dasa, Baltaxa, Blorian, Revivo; Peretz, Khalaili; Solomon, Gloukh, Biton; Baribo. Allenatore: Ran Ben Simon. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Italia e Israele, valido per le Qualificazioni dei Mondiali del 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it
