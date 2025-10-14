CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-ARMENIA U21 DI CALCIO DALLE 18.15 22.47 I prossimi impegni dell’Italia saranno il 13 novembre, giorno della sfida alla Moldavia, e il 16 dello stesso mese contro la Norvegia, match che chiuderà il percorso degli azzurri in questo girone di Qualificazioni per i Mondiali del 2026 con la certezza di giocarsi il passaggio alla fase finale ai play off di marzo. Termina qui questa cronaca testuale di OA Sport in Diretta LIVE, grazie mille per averci seguito! Alla prossima! 22.45 Ottima prova di Locatelli, con Tonali e Barella che sono cresciuti soprattutto nel finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Israele 3-0, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: il tris azzurro ci manda ai play off! Bellissima vittoria dei ragazzi di Gattuso!