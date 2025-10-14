LIVE Italia-Israele 2-0 Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA | l’eurogol di Retegui ci avvicina ai playoff!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-ARMENIA U21 DI CALCIO DALLE 18.15 78? Donnarumma esce cercando la palla mentre Gloukh lo supera e calcia: per fortuna, il pallone termina all’esterno della rete mentre Gigio resta a terra per lo scontro con Calafiori ma non sembra nulla di grave. 75? Altro cambio per Israele che inserisce Abu Fani al posto di Peretz. 73? RETEGUIIIIIIIIIII!!! HA SEGNATO UN GOL PAZZESCOOOO!!! El Chapita trova la doppietta personale grazie ad un eurogol: recupera palla a Toriel appena entrato, carica il destro dal limite dell’area aprendo il destro a giro e piazza il pallone proprio sotto l’incrocio dei pali!! 2-0!!! 72? Doppio cambio Israele: Baribo esce per Turgeman, mentre Khalaili farà spazio a Toriel. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
Mondiali, Italia-Israele 1-0: il vantaggio su rigore di Retegui. Il video Al 46' trasforma il penalty segnando così il centesimo realizzato dalla Nazionale e decimo personale in azzurro La diretta su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook
Italia-Israele, giornalista ferito gravemente durante gli scontri tra manifestanti pro-Pal e polizia - X Vai su X
LIVE Alle 20.45 Italia-Israele: Gattuso con il 3-5-2. Pio in panchina, davanti Raspadori e Retegui - L'Italia in campo a Udine per assicurarsi il playoff nelle qualificazioni Mondiali: di fronte Israele, battuto 5- Da gazzetta.it
Italia-Israele, il risultato in diretta LIVE - Otto incroci ufficiali e bilancio nettamente favorevole all’Italia: sei vittorie, un pareggio, uno 0- Lo riporta sport.sky.it
Italia-Israele in diretta per le qualificazioni Mondiali: scontro diretto per i playoff, Udine è blindata - Israele, Qualificazioni ai Mondiali 2026: gli aggiornamenti sulle probabili formazioni e le ultime news in tempo reale ... Scrive fanpage.it