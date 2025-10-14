CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-ARMENIA U21 DI CALCIO DALLE 18.15 78? Donnarumma esce cercando la palla mentre Gloukh lo supera e calcia: per fortuna, il pallone termina all’esterno della rete mentre Gigio resta a terra per lo scontro con Calafiori ma non sembra nulla di grave. 75? Altro cambio per Israele che inserisce Abu Fani al posto di Peretz. 73? RETEGUIIIIIIIIIII!!! HA SEGNATO UN GOL PAZZESCOOOO!!! El Chapita trova la doppietta personale grazie ad un eurogol: recupera palla a Toriel appena entrato, carica il destro dal limite dell’area aprendo il destro a giro e piazza il pallone proprio sotto l’incrocio dei pali!! 2-0!!! 72? Doppio cambio Israele: Baribo esce per Turgeman, mentre Khalaili farà spazio a Toriel. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Israele 2-0, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: l’eurogol di Retegui ci avvicina ai playoff!