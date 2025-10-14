LIVE Italia-Israele 1-0 Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA | Turpin da il via al secondo tempo! Gli azzurri vogliono aumentare il vantaggio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-ARMENIA U21 DI CALCIO DALLE 18.15 52? Cross di Israele con Dimarco che si rincasa in angolo. 49? Tonali rischia spingendo leggermente Solomon in area di rigore: tocco troppo lieve per far fischiare il calcio di rigore. 47? Ottimo l’ingresso di Pio Esposito che è bravo a giocare spalle alla porta con sempre due giocatori addosso pronto ad ostacolarlo. INIZIA IL SECONDO TEMPO!! FORZA ITALIA! 21.52 Esce Raspadori, entra Pio Esposito! Sta per iniziare il secondo tempo! 21.50 Le squadre stanno per rientrare in campo, mentre si riscalda in maniera importante Pio Esposito: vediamo al posto di chi entrerà, probabilmente Raspadori anche se potrebbe uscire anche Retegui. 🔗 Leggi su Oasport.it

