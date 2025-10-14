LIVE Italia-Israele 1-0 Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA | termina il primo tempo! Retegui porta in vantaggio gli azzurri!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-ARMENIA U21 DI CALCIO DALLE 18.15 21.38 Locatelli uno dei migliori, Barella e Tonali devono crescere, Retegui il vero trascinatore insieme a Cambiaso e Dimarco. Tuttavia, l’Israele visto nel primo tempo è pericoloso: sapevamo di incontrare una squadra intensa dall’inizio del primo tempo fino alla fine del secondo, come successo nel match di andata. 21.36 Termina il primo tempo, con l’Italia che quasi all’ultimo secondo trova la rete dell’importantissimo vantaggio! 45? + 2? RETEGUIIIIIIIIII! HA SEGNATO L’ITALIAAAAA!!!! L’ex attaccante dell’Atalanta raggiunge i 10 gol con la maglia della Nazionale, proprio su rigore, incrociando il destro, dopo averlo sbagliato tre giorni fa contro l’Estonia!! L’Italia è in vantaggio!! 1-0!! 45? CALCIO DI RIGORE PER L’ITALIA!!! Retegui anticipa Baltaxa e ottiene il tiro dagli undici metri: lo calcerà proprio lui! 42? Primo giallo del match, Biton trattiene Tonali dopo che l’azzurro gli ha strappato il pallone dai piedi. 🔗 Leggi su Oasport.it

