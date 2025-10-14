LIVE Italia-Israele 0-0 Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA | l’intensità avversaria mette in difficoltà gli azzurri
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-ARMENIA U21 DI CALCIO DALLE 18.15 37? Cambiaso cerca Retegui in area che riesce a calciare, ma l’italo-argentino becca Baltaxa dove fa più male. 34? Tonali ci prova da fuori l’area di rigore ma il destro esce troppo centrale, facile per Glazer. 32? Siamo nel finale di primo tempo, con l’Italia che cerca il vantaggio. 29? Altro cross di Dimarco alla ricerca della testa di Retegui, ma il pallone è troppo alto. 27? DONNARUMMA!! Mancini si fa ingannare da Baribo che serve Solomon. L’israeliano calcia ma il nostro Gigio compie una parata pazzesca che ci salva! 25? All’Italia manca l’ultimo passaggio! Negli ultimi 15 metri gli azzurri si trovano molto bene ma nel momento di chiudere l’azione manca la giocata vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Italia-Israele, scontri tra forze dell'ordine e manifestanti pro-Pal a Udine Vai su X
DIRETTA - Mondiali, Italia-Israele: Azzurri in campo per i playoff. Scontri manifestazione pro Pal Un minuto di raccoglimento per i 3 carabinieri uccisi a Castel d'Azzano. Guerriglia fuori lo stadio Live su Rai1 e in streaming su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook
Live Qual.Mondiali: Italia-Israele 0-0 - Manca poco all’inizio del match del Bluenergy Stadium di Udine tra Italia e Israele, valevole per la qualificazione ai mondiali 2026. Si legge su ilovepalermocalcio.com
Qualificazioni Mondiali, oggi Italia-Israele - La partita in diretta - Oggi, martedì 14 ottobre, la Nazionale del ct Gennaro Gattuso affronta a Udine Israele nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali, che si giocheranno tra Stati Uniti, Messico ... Lo riporta msn.com
DIRETTA Qualificazioni Mondiali, Italia-Israele: segui la cronaca LIVE - L'Italia di Gattuso affronta Israele di Ben Shimon nelle qualificazioni Mondiali. Si legge su calciomercato.it