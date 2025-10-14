LIVE Italia-Israele 0-0 Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA | inizia il match di Udine! Gli azzurri vogliono i playoff
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-ARMENIA U21 DI CALCIO DALLE 18.15 13? In questa fase del match, la partita è molto spezzettata per via di diversi falli al centro del campo. 10? AZIONE BELLISSIMA DELL’ITALIA!! Cambiaso scambia con i suoi compagni nello stretto con Retegui che appoggia il pallone perfetto all’esterno della Juventus per calciare: il tiro termina alto! 8? L’Italia prova a verticalizzare ma gli spazi sono pochi. 5? Buona occasione per Retegui che colpisce al volo il cross di Dimarco senza trovare lo specchio della porta. 3? L’Italia vuole il possesso del gioco, e appena lo si perde, gli azzurri sono pronti a recuperare palla con una potente riaggressione! INIZIA IL MATCH! 20. 🔗 Leggi su Oasport.it
