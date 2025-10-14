CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-ARMENIA U21 DI CALCIO DALLE 18.15 32? Siamo nel finale di primo tempo, con l’Italia che cerca il vantaggio. 29? Altro cross di Dimarco alla ricerca della testa di Retegui, ma il pallone è troppo alto. 27? DONNARUMMA!! Mancini si fa ingannare da Baribo che serve Solomon. L’israeliano calcia ma il nostro Gigio compie una parata pazzesca che ci salva! 25? All’Italia manca l’ultimo passaggio! Negli ultimi 15 metri gli azzurri si trovano molto bene ma nel momento di chiudere l’azione manca la giocata vincente. 22? Buon contropiede costruito dall’Italia, con Dimarco che ha cercato Raspadori, purtroppo quasi investito dalla palla. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Israele 0-0, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: gli azzurri cercano il vantaggio ma i biancoblu sono pericolosi