LIVE Italia-Armenia Qualificazioni Europei U21 2027 in DIRETTA | servono altri 3 punti in casa
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Armenia, gara valevole per la quarta giornata del gruppo E delle qualificazioni agli Europei under 21 2027. Gli azzurrini di Silvio Baldini sfidano la compagine fanalino di coda del raggruppamento a pochi giorni dalla roboante e convincente vittoria siglata contro i pari età della Svezia. Calcio d’inizio alle 18.15 allo Stadio Zini di Cremona. Italia che si presenta al secondo ed ultimo appuntamento di questa finestra dedicata alle nazionali a margine della splendida prestazione offerta in quel di Cesena. 🔗 Leggi su Oasport.it
