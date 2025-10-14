LIVE Italia-Armenia Qualificazioni Europei U21 2027 in DIRETTA | pochi minuti all’inizio della sfida
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-ISRAELE DI CALCIO DALLE 20.45 17:58 Rieccoci amici di OA Sport. Poco più di 15 minuti al calcio d’inizio. 17:16 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Italia-Armenia. Da qualche minuto sono state diramate le formazioni ufficiali. Nessuna sorpresa tra gli azzurrini. ITALIA (4-3-3): Palmisani; Palestra, Marianucci, Mane, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Cherubini, Camarda, Koleosho. Ct. Baldini. ARMENIA (3-5-2): Matinyan; Manukyan, Hakobyan, Tarloyan; Afyan, Hakobyan, Bandikyan, Sargsyan, Hovhannisyan; Eloyan, Hovhannisyan. 🔗 Leggi su Oasport.it
