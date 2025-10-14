LIVE Italia-Armenia Qualificazioni Europei U21 2027 in DIRETTA | nessuna sorpresa nell’XI di Baldini

Oasport.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-ISRAELE DI CALCIO DALLE 20.45 17:16 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Italia-Armenia. Da qualche minuto sono state diramate le formazioni ufficiali. Nessuna sorpresa tra gli azzurrini. ITALIA (4-3-3): Palmisani; Palestra, Marianucci, Mane, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Cherubini, Camarda, Koleosho. Ct. Baldini. ARMENIA (3-5-2): Matinyan; Manukyan, Hakobyan, Tarloyan; Afyan, Hakobyan, Bandikyan, Sargsyan, Hovhannisyan; Eloyan, Hovhannisyan. All. Gyulbudaghyants. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Armenia, gara valevole per la quarta giornata del gruppo E delle qualificazioni agli Europei Under 21 2027. 🔗 Leggi su Oasport.it

live italia armenia qualificazioni europei u21 2027 in diretta nessuna sorpresa nell8217xi di baldini

© Oasport.it - LIVE Italia-Armenia, Qualificazioni Europei U21 2027 in DIRETTA: nessuna sorpresa nell’XI di Baldini

Altri contenuti sullo stesso argomento

live italia armenia qualificazioniDiretta Qualificazioni Euro Under 21, Italia-Armenia: segui la cronaca LIVE - L'Italia Under 21 affronta l'Armenia Under 21 nelle qualificazioni agli Europei. Secondo calciomercato.it

live italia armenia qualificazioniLIVE Italia-Armenia, Qualificazioni Europei U21 2027 in DIRETTA: nessuna sorpresa nell’XI di Baldini - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA- Si legge su oasport.it

live italia armenia qualificazioniItalia Under 21-Armenia Under 21 LIVE alle 18.15 - L' Italia Under 21 continua il suo cammino nelle Qualificazioni agli Europei di categoria in ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Live Italia Armenia Qualificazioni