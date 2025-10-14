CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-ISRAELE DI CALCIO DALLE 20.45 20:13 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Italia-Armenia. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 20:11 Gli azzurrini rispondono alla goleada della Polonia, raggiungendo i polacchi a quota 12 al comando del gruppo E prima del prossimo scontro diretto di novembre. 20:10 Vittoria doveva essere e vittoria è stata nonostante un primo tempo al piccolo trotto. Ripresa ottima degli azzurrini, che in pochi minuti hanno messo a segno l’uno-due decisivo firmato Dagasso-Camarda. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Armenia 5-1, Qualificazioni Europei U21 2027 in DIRETTA: gli azzurri restano a punteggio pieno