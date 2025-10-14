LIVE Italia-Armenia 4-0 Qualificazioni Europei U21 2027 in DIRETTA | arriva il poker di Fini

Oasport.it | 14 ott 2025

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-ISRAELE DI CALCIO DALLE 20.45 76?- GOOOOOOL ITALIA! Slalom speciale di Pisilli, la cui conclusione viene ribattuta dal portiere avversario, ma sul rimpallo c’è Fini, che mette comodamente in rete. 76?- Resta in campo un preziosissimo Koleosho, che ha ancora la lucidità e la forza per ripiegare in difesa ricevendo i complimenti dalla panchina azzurra. 74?- Sostituzioni Italia. Fuori proprio Camarda e Cherubini. Al loro posto Fini ed Ekhator. 72?- RETEEEEE ITALIAAAA! CAMARDA, ANCORA LUI! Cambio di gioco di Pisilli per l’onnipresente Dagasso. 🔗 Leggi su Oasport.it

