LIVE Italia-Armenia 2-0 Qualificazioni Europei U21 2027 in DIRETTA | raddoppio di Camarda

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-ISRAELE DI CALCIO DALLE 20.45 66?- Azzurrini che stanno legittimando il doppio vantaggio. Pronti tre cambi in casa Armenia. 64?- E’ tutta un’altra Italia. C’era bisogno di sbloccare l’incontro per trovare maggiori spazi. 62?- RETEEEE ITALIAAAA! Armenia in bambola. Ripartenza azzurra letale con Dagasso che imbecca Bartesaghi. Il laterale del Milan a tu per tu con il portiere avversario serve l’ex compagno di squadra Camarda, che firma il raddoppio. 60?- RETEEEEE ITALIAAAAA! Proprio il nuovo entrato Dagasso, che attacca la profondità e viene premiato dal filtrante al bacio di Pisilli. 🔗 Leggi su Oasport.it
