LIVE Italia-Armenia 0-0 Qualificazioni Europei U21 2027 in DIRETTA | termina la prima frazione

Oasport.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-ISRAELE DI CALCIO DALLE 20.45 19:06 Non si stappa il match nonostante il predominio degli azzurrini. Peccato per il palo ed il rigore sbagliato da Ndour. Coach Baldini potrà pescare dalla panchina magari sin dall’avvio della ripresa. A tra poco. FINE PRIMO TEMPO 48?- Fallo in attacco di Marianucci, che riceve un cartellino giallo dopo aver sbracciato per liberarsi della marcatura del suo avversario. 47?- Corner per gli azzurrini. Ultima chance del primo tempo. 46?- Ottima lettura di Lipani, bravo a fermare la ripartenza armena. 🔗 Leggi su Oasport.it

live italia armenia 0 0 qualificazioni europei u21 2027 in diretta termina la prima frazione

© Oasport.it - LIVE Italia-Armenia 0-0, Qualificazioni Europei U21 2027 in DIRETTA: termina la prima frazione

Altri contenuti sullo stesso argomento

live italia armenia 0Italia Under 21-Armenia Under 21 LIVE 0-0: Ndour colpisce il palo e sbaglia un rigore! - Armenia Under 21, partita valida per le Qualificazioni agli Europei di categoria. msn.com scrive

live italia armenia 0Italia-Armenia Under 21, formazioni ufficiali e risultato LIVE qualificazioni Europei 2027 - Armenia Under 21, formazioni ufficiali e risultato LIVE qualificazioni Europei 2027 ... Secondo sport.sky.it

live italia armenia 0Pagina 0 | Dove vedere in tv Italia-Armenia Under 21? Rai o Sky, orario - A Cremona gli Azzurrini vanno alla ricerca del quarto successo in queste qualificazioni per gli Europei di categoria: le probabili scelte di Baldini e Gyulbudaghyants ... corrieredellosport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Live Italia Armenia 0