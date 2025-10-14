LIVE Italia-Armenia 0-0 Qualificazioni Europei U21 2027 in DIRETTA | Ndour sbaglia dal dischetto
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-ISRAELE DI CALCIO DALLE 20.45 34?- Triangolo stretto Koleosho-Camarda-Koleosho, ma quest’ultimo commette fallo di mano. 33?- Nessun problema per la difesa armena. 32?- Fallo di mano di Hakobyan, primo ammonito del match. Punizione dalla trequarti per l’Italia. 30?- Tocco di Lipani che non provoca problemi a Matinyan. 30?- Manukyan ferma in corner l’avanzata del solito Ndour, protagonista degli ultimi minuti. 28?- Addirittura crampi per l’estremo difensore armeno. Gioco fermo. 27?- Parata di Matinyan sul rigore calciato male dall’azzurrino. 🔗 Leggi su Oasport.it
