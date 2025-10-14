LIVE Italia-Armenia 0-0 Qualificazioni Europei U21 2027 in DIRETTA | inizia la ripresa
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-ISRAELE DI CALCIO DALLE 20.45 46?- Si riparte. 46?- Difatti arrivano subito due cambi in casa Italia. Entrano Guarino e Dagasso, fuori a sorpresa Ndour e Marianucci. SECONDO TEMPO 19:06 Non si stappa il match nonostante il predominio degli azzurrini. Peccato per il palo ed il rigore sbagliato da Ndour. Coach Baldini potrà pescare dalla panchina magari sin dall’avvio della ripresa. A tra poco. FINE PRIMO TEMPO 48?- Fallo in attacco di Marianucci, che riceve un cartellino giallo dopo aver sbracciato per liberarsi della marcatura del suo avversario. 🔗 Leggi su Oasport.it
