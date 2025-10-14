LIVE Italia-Armenia 0-0 Qualificazioni Europei U21 2027 in DIRETTA | inizia il primo tempo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-ISRAELE DI CALCIO DALLE 20.45 12?- Ancora un rinvio sbilenco di Matinyan. 11?- Trattenuta ingenua di Koleosho su una ripartenza innocua degli armeni. 9?- Altro offside di Cherubini dopo l’incursione di Koleosho. 8?- Fuorigioco di Cherubini sul lancio di Marianucci. 6?- Fallo in attacco degli azzurri. 6?- Altro corner per gli azzurrini. 5?- Accelerazione di Koleosho, che viene fermato sul più bello da Hakobyan. Primo angolo per l’Italia. 4?- Fallo di Camarda su Bandikyan. Punizione Armenia. 4?- Sbaglia il rinvio l’estremo difensore armeno. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
Qualificazioni Euro27 Under 21, Italia-Armenia: azzurrini in campo per blindare il primo posto nel girone I ragazzi di Baldini inseguono il quarto successo consecutivo Segui la diretta su Rai 2 e in streaming su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook
Formazioni ufficiali Italia Armenia Under 21 La decisione su Faticanti ? - X Vai su X
Italia Under 21-Armenia Under 21 LIVE 0-0 - 3): Palmisani; Palestra, Marianucci, Mane, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; ... Scrive msn.com
Diretta Qualificazioni Euro Under 21, Italia-Armenia: segui la cronaca LIVE - L'Italia Under 21 affronta l'Armenia Under 21 nelle qualificazioni agli Europei. Segnala calciomercato.it
Italia-Armenia Under 21, formazioni ufficiali e risultato LIVE qualificazioni Europei 2027 - Armenia Under 21, formazioni ufficiali e risultato LIVE qualificazioni Europei 2027 ... Lo riporta sport.sky.it