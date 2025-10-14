LIVE Berrettini-Zeppieri ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA | derby azzurro al via dopo la sfida tra i fratelli Ymer

Oasport.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:05 Il derby azzurro prenderà il via al termine di Mikael Ymer vs Elias Ymer, match in procinto di inizio sul campo centrale di Stoccolma. 18:03 Buonasera amici di OA Sport, benvenuti alla cronaca integrale di Berrettini-Zeppieri. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del derby italiano di primo turno dell’ATP 250 di Stoccolma. Prima sfida nel circuito maggiore tra Matteo Berrettini e Giulio Zeppieri. L’ex numero 1 nostrano debutta oggi nella capitale svedese, percorso diverso invece per Giulio, giunto fin qui tramite le qualificazioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

live berrettini zeppieri atp stoccolma 2025 in diretta derby azzurro al via dopo la sfida tra i fratelli ymer

© Oasport.it - LIVE Berrettini-Zeppieri, ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA: derby azzurro al via dopo la sfida tra i fratelli Ymer

Leggi anche questi approfondimenti

LIVE Berrettini-Zeppieri, ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA: attesa per il derby italiano in serata - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del derby italiano di primo turno dell'ATP ... Scrive oasport.it

Berrettini-Zeppieri, Atp Stoccolma: a che ora e dove vederla in diretta - Matteo Berrettini torna in campo oggi, martedì 14 ottobre, nell'Atp 250 di Stoccolma, sul cemento indoor della capitale svedese e il primo avversario è Giulio Zeppieri, in un derby tra azzurri di Roma ... Segnala today.it

live berrettini zeppieri atpATP Stoccolma, derby italiano tra Berrettini e Zeppieri: Matteo favorito - Il tabellone dell'ATP 250 di Stoccolma mette di fronte due tennisti italiani, Berrettini e Zeppieri, per un derby che ne vedrà avanzare soltanto uno. Lo riporta agimeg.it

Cerca Video su questo argomento: Live Berrettini Zeppieri Atp