LIVE Berrettini-Zeppieri ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA | attesa per il derby italiano in serata

Oasport.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del derby italiano di primo turno dell’ATP 250 di Stoccolma. Prima sfida nel circuito maggiore tra Matteo Berrettini e Giulio Zeppieri. L’ex numero 1 nostrano debutta oggi nella capitale svedese, percorso diverso invece per Giulio, giunto fin qui tramite le qualificazioni. Dopo un lungo calvario che ha compromesso gli appuntamenti della prima parte di stagione, Matteo Berrettini è finalmente tornato in campo. Dallo scorso 18 settembre (data del rientro), il romano ha collezionato quattro apparizioni, al netto di una sola vittoria. 🔗 Leggi su Oasport.it

live berrettini zeppieri atp stoccolma 2025 in diretta attesa per il derby italiano in serata

© Oasport.it - LIVE Berrettini-Zeppieri, ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA: attesa per il derby italiano in serata

Altri contenuti sullo stesso argomento

live berrettini zeppieri atpLIVE Berrettini-Zeppieri, ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA: derby italiano all’esordio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del derby italiano di primo turno dell'ATP ... Da oasport.it

live berrettini zeppieri atpATP Stoccolma, derby italiano tra Berrettini e Zeppieri: Matteo favorito - Il tabellone dell'ATP 250 di Stoccolma mette di fronte due tennisti italiani, Berrettini e Zeppieri, per un derby che ne vedrà avanzare soltanto uno. Segnala agimeg.it

live berrettini zeppieri atpATP Stoccolma: Berrettini-Zeppieri il derby della ripartenza - Italiani | Una stagione in salita per Berrettini e Zeppieri, Matteo alle prese con i ricorrenti infortuni, Giulio con il rientro dopo l'operazione. Si legge su ubitennis.com

Cerca Video su questo argomento: Live Berrettini Zeppieri Atp