LIVE Berrettini-Zeppieri ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA | attesa per il derby italiano in serata
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del derby italiano di primo turno dell’ATP 250 di Stoccolma. Prima sfida nel circuito maggiore tra Matteo Berrettini e Giulio Zeppieri. L’ex numero 1 nostrano debutta oggi nella capitale svedese, percorso diverso invece per Giulio, giunto fin qui tramite le qualificazioni. Dopo un lungo calvario che ha compromesso gli appuntamenti della prima parte di stagione, Matteo Berrettini è finalmente tornato in campo. Dallo scorso 18 settembre (data del rientro), il romano ha collezionato quattro apparizioni, al netto di una sola vittoria. 🔗 Leggi su Oasport.it
