LIVE Berrettini-Zeppieri ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA | a breve l’inizio del derby azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.11 Due prototipi di giocatori completamente diversi. Matteo vanta un servizio e un dritto martellante, il mancino di Giulio può dar fastidio all’ex numero uno d’Italia. 20.09 Fasi di riscaldamento per i due tennisti nostrani. 20.07 Matteo Berrettini e Giulio Zeppieri fanno il loro ingresso sul campo centrale di Stoccolma. 20.04 Il vincente dell’incontro affronterà la testa di serie numero 4 del torneo Ugo Humbert negli ottavi di finale. 20.02 Matteo a caccia di una scossa, l’infortunio all’addome ha compromesso tutta la prima parte di stagione. Il romano vuole rilanciarsi anche in vista della Coppa Davis di novembre. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Zeppieri, ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA: a breve l’inizio del derby azzurro

