CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.39 Matteo ha vinto il 79% dei punti giocati con la prima di servizio, un dato confortante per chi basa il proprio gioco su tale fondamentale. 21.36 C’è tanto da lavorare per Matteo Berrettini, ma questa sera è stato fissato un altro mattoncino verso la risalita. Una vittoria in due set impreziosita da diversi segnali incoraggianti, sia legati alla qualità dei colpi che alla condizione fisica. Giulio Zeppieri gioca un ottimo primo set cedendo la battuta nel nono game, poi crolla mentalmente nel secondo consegnandosi all’esperto avversario. 6-4, 6-2. Matteo Berrettini chiude la pratica con l’ace esterno, conquistati gli ottavi di finale dell’ATP 250 di Stoccolma! 40-15 Giulio tenta la smorzata dopo un’eccezionale difesa di Berrettini. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Zeppieri, 6-4, 6-2 ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA: Matteo prevale nel derby azzurro con una prova incoraggiante

