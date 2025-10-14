LIVE Berrettini-Zeppieri 6-4 3-2 ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA | Matteo alza il livello e si porta avanti anche nel secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Matteo prende in mano le redini dello scambio e inizia a martellare con il dritto, il quale arriva vincente dopo tre tentativi. 15-15 Passante di rovescio di Matteo che non oltrepassa la rete. 0-15 Sul nastro il dritto potente dal centro del campo. 4-2 Game Berrettini. Giulio tenta la risposta di dritto a tutto braccio, palla lunga., 40-15 Punto fotocopia a quello precedente, due palle game. 30-15 Servizio esterno e dritto vincente dalla parte opposta. 15-15 Gran risposta di Zeppieri, ai piedi di Berrettini. 15-0 Matteo lascia passare il dritto in contenimento di Zeppieri, palla che muore lunga. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Zeppieri, 6-4, 3-2 ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA: Matteo alza il livello e si porta avanti anche nel secondo set

