LIVE Berrettini-Zeppieri 6-4 1-2 ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA | primi turni di servizio piuttosto agevoli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 È vincente la prima esterna di Zeppieri. 0-40 Tre palle break Berrettini! Dritto in uscita dal servizio che si spegne sul nastro per Zeppieri. 0-30 Sale in cattedra Matteo, dritto lungolinea che non lascia scampo a Zeppieri. 0-15 Meraviglia di Matteo! Un Berrettini modalità vecchi tempi ci delizia con un lob tagliato difensivo vincente. 2-2 Game Berrettini. Prima vincente al centro. 40-30 Servizio e dritto a segno. 30-30 Scambio pirotecnico. Il lob difensivo di Berrettini scavalca Zeppieri, che non riesce a ribadire successivamente con il dritto in girata. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Zeppieri, 6-4, 1-2 ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA: primi turni di servizio piuttosto agevoli

