LIVE Berrettini-Zeppieri 5-4 ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA | Matteo serve per la conquista del primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-4 Set Berrettini! La combo servizio e dritto vale la conquista del primo set in favore di Berrettini! Il romano caccia anche un urlo di incoraggiamento. A-40 Larga la risposta di rovescio di Giulio, set point Berrettini! 40-40 Dritto micidiale di Berrettini a piegare in due Zeppieri. 40-A Vistoso doppio fallo di Matteo, quarta possibilità di palla break per Zeppieri. 40-40 Esce di poco la risposta di dritto di Zeppieri. 40-A Scambio più lungo della partita. Il primo a perdere la pazienza è Berrettini, il suo rovescio lungolinea termina però in rete. 40-40 Zeppieri si rammarica, c’era spazio per finalizzare il dritto lungolinea. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Zeppieri, 5-4 ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA: Matteo serve per la conquista del primo set

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Inizia il DERBY tra Berrettini e Zeppieri a Stoccolma! - X Vai su X

Una stagione in salita per Berrettini e Zeppieri, Matteo alle prese con i ricorrenti infortuni, Giulio con il rientro dopo l'operazione. Appuntamento martedì all'ora di cena - facebook.com Vai su Facebook

LIVE Berrettini-Zeppieri, ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA: attesa per il derby italiano in serata - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del derby italiano di primo turno dell'ATP ... Scrive oasport.it

Berrettini-Zeppieri, Atp Stoccolma: a che ora e dove vederla in diretta - Matteo Berrettini torna in campo oggi, martedì 14 ottobre, nell'Atp 250 di Stoccolma, sul cemento indoor della capitale svedese e il primo avversario è Giulio Zeppieri, in un derby tra azzurri di Roma ... Come scrive today.it

Berrettini-Zeppieri, primo turno Atp 250 Stoccolma: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - Sarà derby azzurro nel torneo di scena sul cemento indoor in Svezia: tutte le informazioni per seguire la sfida tra Matteo e Giulio ... Secondo msn.com