LIVE Berrettini-Zeppieri 2-1 ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA | Matteo subito avanti di un break

Oasport.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 In rete l’affondo di dritto di Giulio. 15-0 Zeppieri. 2-2 Contro break di Zeppieri che riporta la parità. 40-A Palla break Zeppieri, continuano i problemi della regia internazionale. 40-40 Seconda morbida, Zeppieri ottiene il punto con la risposta di rovescio lungolinea. A-40 Sul nastro l’accelerazione di rovescio di Zeppieri. 40-40 Gran difesa di Giulio, non passa la volée in allungo di Matteo. Problemi di segnale televisivo. Quel che possiamo dirvi è che Zeppieri ha accorciato a 40-30. 40-0 Ace esterno da destra. 30-0 Ottima preparazione e conseguente esecuzione della palla corta, non arriva in tempo Zeppieri. 🔗 Leggi su Oasport.it

live berrettini zeppieri 2 1 atp stoccolma 2025 in diretta matteo subito avanti di un break

© Oasport.it - LIVE Berrettini-Zeppieri, 2-1 ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA: Matteo subito avanti di un break

Leggi anche questi approfondimenti

LIVE Berrettini-Zeppieri, ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA: attesa per il derby italiano in serata - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del derby italiano di primo turno dell'ATP ... Riporta oasport.it

Berrettini-Zeppieri, Atp Stoccolma: a che ora e dove vederla in diretta - Matteo Berrettini torna in campo oggi, martedì 14 ottobre, nell'Atp 250 di Stoccolma, sul cemento indoor della capitale svedese e il primo avversario è Giulio Zeppieri, in un derby tra azzurri di Roma ... Come scrive today.it

Berrettini-Zeppieri oggi a Stoccolma: orario, precedenti e dove vederla - Oggi, martedì 14 ottobre, il tennista azzurro affronta Giulio Zeppieri nel primo turno del torneo svedese. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Live Berrettini Zeppieri 2