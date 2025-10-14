LIVE Berrettini-Zeppieri 2-1 ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA | Matteo subito avanti di un break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 In rete l’affondo di dritto di Giulio. 15-0 Zeppieri. 2-2 Contro break di Zeppieri che riporta la parità. 40-A Palla break Zeppieri, continuano i problemi della regia internazionale. 40-40 Seconda morbida, Zeppieri ottiene il punto con la risposta di rovescio lungolinea. A-40 Sul nastro l’accelerazione di rovescio di Zeppieri. 40-40 Gran difesa di Giulio, non passa la volée in allungo di Matteo. Problemi di segnale televisivo. Quel che possiamo dirvi è che Zeppieri ha accorciato a 40-30. 40-0 Ace esterno da destra. 30-0 Ottima preparazione e conseguente esecuzione della palla corta, non arriva in tempo Zeppieri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Zeppieri, 2-1 ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA: Matteo subito avanti di un break

Leggi anche questi approfondimenti

PRONTI PER IL DERBY? The Hammer Berrettini torna in campo all’ATP 250 di Stoccolma! Contro chi? Contro Giulio Zeppieri! Il match tutto azzurro chiuderà il programma odierno del Centrale svedese! Stasera tutti lììììììì #ItaliaTeam FITP Tennis - facebook.com Vai su Facebook

PRONTI PER IL DERBY? The Hammer Berrettini torna in campo all’ATP 250 di Stoccolma! Contro chi? Contro Giulio Zeppieri! Il match tutto azzurro chiuderà il programma odierno del Centrale svedese! Stasera tutti lììììììì #ItaliaTeam @federtennis Vai su X

LIVE Berrettini-Zeppieri, ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA: attesa per il derby italiano in serata - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del derby italiano di primo turno dell'ATP ... Riporta oasport.it

Berrettini-Zeppieri, Atp Stoccolma: a che ora e dove vederla in diretta - Matteo Berrettini torna in campo oggi, martedì 14 ottobre, nell'Atp 250 di Stoccolma, sul cemento indoor della capitale svedese e il primo avversario è Giulio Zeppieri, in un derby tra azzurri di Roma ... Come scrive today.it

Berrettini-Zeppieri oggi a Stoccolma: orario, precedenti e dove vederla - Oggi, martedì 14 ottobre, il tennista azzurro affronta Giulio Zeppieri nel primo turno del torneo svedese. Secondo msn.com