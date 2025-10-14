LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano Eurolega basket 2026 in DIRETTA | servono punti in una trasferta difficile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di quarto turno di Eurolega 2025-2026 che mette di fronte Bayern Monaco e Olimpia EA7 Emporio Armani Milano. Per quest’occasione cambia lo scenario che vedrà in campo le due squadre, che non è più l’Audi Dome (quella delle Olimpiadi 1972, per intenderci). In Eurolega, infatti, il Bayern ha deciso di spostarsi al nuovo SAP Garden, costruito nell’area dell’ex velodromo olimpico, il Radstadion, demolito 10 anni fa, e ancor più precisamente in quella che è l’area dell’Olympiapark, vicino all’Olympiastadion. 🔗 Leggi su Oasport.it

