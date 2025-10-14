LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano Eurolega basket 2026 in DIRETTA | servono punti in una trasferta difficile
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di quarto turno di Eurolega 2025-2026 che mette di fronte Bayern Monaco e Olimpia EA7 Emporio Armani Milano. Per quest’occasione cambia lo scenario che vedrà in campo le due squadre, che non è più l’Audi Dome (quella delle Olimpiadi 1972, per intenderci). In Eurolega, infatti, il Bayern ha deciso di spostarsi al nuovo SAP Garden, costruito nell’area dell’ex velodromo olimpico, il Radstadion, demolito 10 anni fa, e ancor più precisamente in quella che è l’area dell’Olympiapark, vicino all’Olympiastadion. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: servono punti in una trasferta difficile - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di quarto turno di Eurolega ... Si legge su oasport.it
Bayern Monaco-Olimpia Milano di Eurolega: dove vedere la partita in tv e streaming - Quarto impegno in Eurolega per Milano, che dopo la doppia trasferta belgradese, chiusa con una vittoria e una sconfitta, e lo stop interno con il Monaco affronta il Bayern. Come scrive sport.sky.it
A che ora Bayern Monaco-Olimpia Milano oggi, Eurolega basket 2026: programma, tv, streaming - Riparte con un doppio turno la settimana di Eurolega, e questa volta per l'Olimpia EA7 Emporio Armani Milano c'è la trasferta in Germania. Riporta oasport.it