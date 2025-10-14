LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano Eurolega basket 2026 in DIRETTA | iniziano le partite spartiacque
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di quarto turno di Eurolega 2025-2026 che mette di fronte Bayern Monaco e Olimpia EA7 Emporio Armani Milano. Per quest’occasione cambia lo scenario che vedrà in campo le due squadre, che non è più l’Audi Dome (quella delle Olimpiadi 1972, per intenderci). In Eurolega, infatti, il Bayern ha deciso di spostarsi al nuovo SAP Garden, costruito nell’area dell’ex velodromo olimpico, il Radstadion, demolito 10 anni fa, e ancor più precisamente in quella che è l’area dell’Olympiapark, vicino all’Olympiastadion. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Chi è #Licina Il talento del #BayernMonaco monitorato dalla #Juve - X Vai su X
Il Bayern Monaco vince lo scontro al vertice con Wolfsburg e conquista la vetta solitaria della Bundesliga femminile Vai su Facebook
A che ora Bayern Monaco-Olimpia Milano oggi, Eurolega basket 2026: programma, tv, streaming - Riparte con un doppio turno la settimana di Eurolega, e questa volta per l'Olimpia EA7 Emporio Armani Milano c'è la trasferta in Germania. Scrive oasport.it
Dove vedere in tv Bayern Monaco-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming - Domani martedì 14 ottobre i meneghini fanno visita al Bayern Monaco – inizio del match ... Riporta oasport.it
Basket Eurolega, Bayern-Olimpia: dove vederla in diretta tv e streaming LIVE - I tedeschi hanno vinto 3 degloi ultimi 4 scontri diretti in Eurolega contro Milano. msn.com scrive