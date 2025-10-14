LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano 64-53 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | serata no per l’EA7 Lucic colpisce nel finale

Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata. Prossimo confronto per Milano quello tra due giorni contro lo Zalgiris Kaunas, che ha anch'esso perso (per la prima volta nell'Eurolega di quest'anno) dalla Stella Rossa. TOP SCORER – BAYERN: Lucic 15; MILANO: Booker 11 64-53 Si chiude il match con gli ultimi due punti, che poi sono i primi due dal campo, di Guduric. Milano male, molto male quest'oggi in una partita nella quale ha perso totalmente ritmo nella seconda metà di gara. 64-51 Rimessa di Milano, ma ne emerge solo un tiro sbagliato con tiro da tre vincente dall'altra parte di Obst.

