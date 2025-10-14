CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14-10 Comincia Obst da oltre sette metri, prima tripla dell’uomo che più di tutti va tenuto sott’occhio da oltre l’arco. 11-10 Rubata del Bayern e sono due facili in uno contro zero di Jessup, è Guduric che si è trovato la palla non più in mano. 9-10 Bravo Ellis che si appoggia su Obst, sono i primi due per lui. 9-8 Tripla aperta di Lucic ben costruita. 6-8 Realizza l’aggiuntivo Shields. 6-7 Shields danza in mezzo a tre, segna e trova anche il libero aggiuntivo. Prima, però, c’è il timeout televisivo poco dopo la metà del primo quarto. 6-5 Baldwin a segno dalla media. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano 6-5, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: mani freddissime nei primi 5?