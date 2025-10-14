LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano 52-46 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | ancora 5? per provare il colpo per l’EA7
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 54-46 22 Obst. Va fino in fondo Obst, subisce il fallo e sono due liberi, ma prima c’è il timeout di Messina. 52-46 Realizza l’aggiuntivo Lucic. 51-46 Contropiede finalizzato da Lucic che segna e subisce anche il fallo di un Guduric che troppa attenzione in questo caso non ne fa. 5’05” alla fine. 49-46 22 Booker, che va in doppia doppia con 11 punti e 12 rimbalzi. In due del Bayern si scontrano, Jessup finisce addosso a Booker che sta tirando, due liberi a 6’30” dalla fine. 49-44 In allontanamento Brown per il -5. 49-42 Mike piazza la tripla e adesso il Bayern a 7’30” dalla fine prova la fuga. 🔗 Leggi su Oasport.it
