LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano 46-40 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | 10? per invertire la rotta in casa EA7
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46-42 Va fino in fondo Brooks, primi due del quarto dopo più di un minuto. Inizia l’ultimo quarto. TOP SCORER – BAYERN: Baldwin, Obst 9; MILANO: Shields 10 Finisce un terzo quarto in cui, nella seconda metà, Milano si è molto semplicemente spenta. Ma anche prima non è che fosse granché attiva: 7 punti in 10 minuti. 46-40 Semigancio dal centro del pitturato di Giffey proprio mentre scocca l’ultimo minuto del quarto. 44-40 22 Hollatz. Mannion prova la stoppata da dietro su Hollatz, poi la prova Diop, ma il fallo è di Nico e sono due liberi. 42-40 12 Shields. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
Torna in campo l'Olimpia Milano in #Eurolega: avversario del match di stasera è il Bayern Monaco, con il match dalle 20.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW #SkySportBasket #Milano #Bayern - X Vai su X
OLIMPIA MILANO: IL VIAGGIO IN EUROLEGA CONTINUA CON IL BAYERN MONACO - facebook.com Vai su Facebook
Diretta Bayern Monaco Milano/ Streaming video tv: Olimpia per risalire (Eurolega, oggi 14 ottobre 2025) - Diretta Bayern Monaco Milano streaming video tv, oggi martedì 14 ottobre 2025: orario e risultato live della partita dell’Olimpia in Eurolega. Riporta ilsussidiario.net
LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: EA7 in Baviera per ritrovare la vittoria - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di quarto turno di Eurolega ... oasport.it scrive
Bayern Monaco-Olimpia Milano di Eurolega: dove vedere la partita in tv e streaming - Quarto impegno in Eurolega per Milano, che dopo la doppia trasferta belgradese, chiusa con una vittoria e una sconfitta, e lo stop interno con il Monaco affronta il Bayern. Riporta sport.sky.it