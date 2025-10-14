LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano 46-40 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | 10? per invertire la rotta in casa EA7

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46-42 Va fino in fondo Brooks, primi due del quarto dopo più di un minuto. Inizia l’ultimo quarto. TOP SCORER – BAYERN: Baldwin, Obst 9; MILANO: Shields 10 Finisce un terzo quarto in cui, nella seconda metà, Milano si è molto semplicemente spenta. Ma anche prima non è che fosse granché attiva: 7 punti in 10 minuti. 46-40 Semigancio dal centro del pitturato di Giffey proprio mentre scocca l’ultimo minuto del quarto. 44-40 22 Hollatz. Mannion prova la stoppata da dietro su Hollatz, poi la prova Diop, ma il fallo è di Nico e sono due liberi. 42-40 12 Shields. 🔗 Leggi su Oasport.it

