CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Poco più di 6? all’intervallo. 21-19 Sorpasso di Gabriel imbeccato da Hollatz. 19-19 Tre liberi di Obst a segno. 16-19 Brooks! Arriva la tripla con sorpasso! 16-16 Subito riprende l’iniziativa Mannion e va a segno. Inizia il secondo quarto. TOP SCORER – BAYERN: Lucic 5; MILANO: Shields 6 Finisce il primo quarto, tantissimo equilibrio per adesso anche se le percentuali hanno a lungo stentato a decollare. 16-14 Prontissima la replica di Ricci. 16-12 Primi due da sotto anche per Giffey. 14-12 Primi due di Mannion proprio quando si entra nell’ultimo minuto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano 16-14, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: tanto equilibrio nel primo quarto

