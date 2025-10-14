LIVE Alle 20.45 Italia-Israele | Gattuso con il 3-5-2 Pio in panchina davanti Raspadori e Retegui

Gazzetta.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Italia in campo a Udine per assicurarsi il playoff nelle qualificazioni Mondiali: di fronte Israele, battuto 5-4 a settembre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

live alle 2045 italia israele gattuso con il 3 5 2 pio in panchina davanti raspadori e retegui

© Gazzetta.it - LIVE Alle 20.45 Italia-Israele: Gattuso con il 3-5-2. Pio in panchina, davanti Raspadori e Retegui

Altri contenuti sullo stesso argomento

live 2045 italia israeleItalia Israele streaming e diretta tv: dove vedere la partita di qualificazione ai Mondiali - Italia Israele streaming e diretta tv: dove vedere la partita di qualificazione ai Mondiali di calcio in programma stasera, 14 ottobre ... Riporta tpi.it

live 2045 italia israeleItalia-Israele: orario, dove vederla in tv (e streaming), le probabili formazioni, le parole di Gattuso e Mancini - L'Italia si prepara questa sera ad affrontare l'Israele, in una sfida che è già decisiva per l'accesso ai prossimi Mondiali. Scrive ilmessaggero.it

live 2045 italia israeleItalia-Israele, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. A Udine corteo per la Palestina - Gli Azzurri tornano in campo per contendere alla selezione di Shimon l'8ª giornata delle qualificazioni al Mondiale. Secondo tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Live 2045 Italia Israele