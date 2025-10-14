Litigano all' uscita di scuola 15enne ferito da coltellate a Napoli

AGI - Ragazzo ferito a Napoli all'uscita da scuola. Nel primo pomeriggio, i carabinieri della Compagnia Centro sono stati chiamati dall'ospedale Pellegrini dove era arrivato uno studente di 15 anni ferito. Secondo quanto raccolto finora, il minorenne è stato aggredito da un gruppo di coetane i all'uscita di scuola in via Benedetto Croce. Durante una discussione nata per motivi ancora da accertare, il ragazzo è stato colpito ripetutamente al fianco con un coltello. Non è in pericolo di vita, è stato medicato e ha avuto 10 giorni di prognosi. Indagini in corso per ricostruire la vicenda. . 🔗 Leggi su Agi.it

