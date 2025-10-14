Lite al bar finisce con un accoltellamento | grave un 44enne ferito alla gola in fuga l'aggressore

Fanpage.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 44enne è stato accoltellato alla gola nella serata del 13 ottobre in un bar di Treviglio (Bergamo). L'uomo sarebbe stato ferito al culmine di una lite. Il suo aggressore è riuscito a fuggire. 🔗 Leggi su Fanpage.it

