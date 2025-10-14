L' Italia vince 3-0 play off sicuri Scontri durante la manifestazione pro Pal a Udine

AGI - Con due gol di Retegui (su rigore al 45+2' del primo tempo e al 74' ) e uno di Mancini (al '93), il primo con la maglia azzurra, l'Italia di Gattuso regola 3-0 Israele e si assicura aritmeticamente almeno i playoff per la qualificazione ai Mondiali 2026. È un'Italia che sa segnare e fare un piccolo passo avanti verso i Mondiali americani. Ma è anche l'Italia che dà l'idea di non essere ancora solida come Gennaro Gattuso vorrebbe. Gara giocata davanti ai 9.965 spettatori di Udine in un 'Friuli' blindato per le proteste dei movimenti pro-Pal, che si sono parzialmente manifestate anche sugli spalti con i fischi al momento dell'inno degli ospiti. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - L'Italia vince 3-0, play off sicuri. Scontri durante la manifestazione pro Pal a Udine

Altri contenuti sullo stesso argomento

L’Italia vince l’oro della Bie a Expo 2025 Osaka, orgogliosi di aver contribuito con Venezia! I più sinceri complimenti al curatore, Ambasciatore Mario Vattani, e a tutta la Sua squadra per il prestigioso riconoscimento ottenuto dal Padiglione Italia: il primo pre - facebook.com Vai su Facebook

L’Italia vince l’oro della Bie a Expo 2025 Osaka, orgogliosi di aver contribuito con Venezia! I più sinceri complimenti al curatore, Ambasciatore Mario Vattani, e a tutta la Sua squadra per il prestigioso riconoscimento ottenuto dal Padiglione Italia: il primo premio - X Vai su X

L'Italia vince 3-0 e si assicura i playoff: Retegui, due missili fanno fuori Israele dai Mondiali - Gattuso piazza il filotto e si guadagna la certezza del secondo posto: ora altre due partite e poi a marzo quelle decisive ... Si legge su tuttosport.com

Pagelle Italia-Israele 3-0: Donnarumma di nuovo super eroe (8), che peccato non avere Retegui in serie A (8) - I voti ai giocatori azzurri dopo il successo di Udine: Barella come il vino (6,5), Raspadori sgasato (5,5), Pio Esposito sbaglia ma il futuro è suo (6) ... Segnala corriere.it

L’Italia batte Israele 3-0, doppietta di Retegui: azzurri matematicamente ai playoff per la qualificazione ai Mondiali. Cosa succede ora - Con questa vittoria l’Italia sale a quota 15 punti nel girone I, avvicinando la Norvegia, capolista a 18. Lo riporta open.online