L' Italia va oltre la tensione e le paure doppietta di Retegui e Mancini nel 3-0 contro Israele | playoff assicurati

Con due gol di Retegui (su rigore al 45+2' del primo tempo e al 74') e uno di Mancini (al '93) l'Italia di Gattuso regola 3-0 Israele e si assicura aritmeticamente almeno i playoff per la qualificazione ai Mondiali 2026. In campo un'Italia che sa segnare e fare un piccolo passo avanti verso i Mondiali americani. Ma è anche l'Italia che dà l'idea di non essere ancora solida come Gennaro.

