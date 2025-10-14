L'Italia Under 21 di Baldini è invincibile | manita all'Armenia con doppietta del solito Camarda
Gli Azzurrini hanno vinto in goleada anche il match contro l'Armenia e continuano a punteggio pieno nel Girone E di qualificazione agli Europei di categoria. Sono 5 i successi su altrettante gare, grazie alla doppietta di Camarda e ai gol di Dagasso e Fini. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondisci con queste news
Qualificazioni Euro27 Under 21, Italia-Armenia 0-0 dopo i primi 45'. I ragazzi di Baldini inseguono il quarto successo consecutivo per blindare il primo posto nel girone Segui la diretta su Rai 2 e in streaming su Rainews.it https://www.rainews.it/articoli/2025/10/ - facebook.com Vai su Facebook
#Baldini Ct Italia Under 21: "Armenia? Mi aspetto prestazione vista con Svezia" #SkySport Vai su X
Diretta Qualificazioni Euro Under 21, Italia-Armenia: segui la cronaca LIVE - L'Italia Under 21 affronta l'Armenia Under 21 nelle qualificazioni agli Europei. Riporta calciomercato.it
Under 21, le formazioni ufficiali di Italia-Armenia: Camarda guida il tridente degli Azzurrini - 15 l'Italia Under 21 di Silvio Baldini tornerà in campo per la sfida all'Armenia, con l'obiettivo di continuare il percorso. Scrive tuttomercatoweb.com
Italia-Armenia Under 21 oggi in diretta TV: dove vederla in chiaro, canale e orario - Oggi martedì 14 ottobre 2025 gli ‘Azzurrini’ del CT Baldini cercano punti pesanti per la qualificazione agli Europei U21 2027: canale e orario, streaming ... Secondo libero.it