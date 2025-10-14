L’Italia U21 fatica un tempo poi dilaga e rifila un pokerissimo all’Armenia

Dopo lo sfavillante 4-0 contro la Svezia, la Nazionale italiana U21 di calcio era chiamata a una riconferma contro il fanalino di coda del Gruppo E, l’Armenia, nella quarto impegno del percorso di qualificazione agli Europei 2027 di categoria. Allo stadio ‘Giovanni Zini’ di Cremona gli azzurrini hanno “dormito” un tempo e poi nella ripresa si sono svegliati, vincendo 5-1 e portando a casa il quarto successo in altrettante partite. Una prima frazione di gioco in cui c’è stato anche un rigore sbagliato da Cher Ndour al 26?. Nel secondo tempo è andato in scena il festival del gol: Matteo Dagasso al 59?, Francesco Camarda al 62? e al 72?, Seydou Fini al 75? e Jeff Ekhator al 90+1?. 🔗 Leggi su Oasport.it

