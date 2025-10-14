L'Italia batte Israele a Udine 3-0 grazie alla doppietta di Mateo Retegui e al gol di Mancini e ottiene la matematica certezza di almeno un posto ai playoff a marzo per andare al prossimo mondiale. Gara complicata in avvio per gli azzurri che fanno la partita, tengono la palla, ma rischiano anche sulle ripartenze israeliane con Gloukh e Solomon che sfiorano il gol ma Donnarumma si supera. Poi il rigore realizzato nel recupero del primo tempo da Retegui mette le cose apposto. Lo stesso ex attaccante dell'Atalanta chiude i giochi nella ripresa con una perla dal limite. Poi nel recupero il romanista Mancini di testa cala il tris. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L'Italia travolge Israele 3-0 e si prende i playoff: Mondiali più vicini