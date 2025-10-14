L' Italia travolge Israele 3-0 e si prende i playoff | Mondiali più vicini
L'Italia batte Israele a Udine 3-0 grazie alla doppietta di Mateo Retegui e al gol di Mancini e ottiene la matematica certezza di almeno un posto ai playoff a marzo per andare al prossimo mondiale. Gara complicata in avvio per gli azzurri che fanno la partita, tengono la palla, ma rischiano anche sulle ripartenze israeliane con Gloukh e Solomon che sfiorano il gol ma Donnarumma si supera. Poi il rigore realizzato nel recupero del primo tempo da Retegui mette le cose apposto. Lo stesso ex attaccante dell'Atalanta chiude i giochi nella ripresa con una perla dal limite. Poi nel recupero il romanista Mancini di testa cala il tris. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
?Italia, sfuma la qualificazione diretta al Mondiale: la Norvegia travolge Israele —> https://shorturl.at/M0onH - facebook.com Vai su Facebook
L’industria a picco travolge Italia e Germania. Numeri disastrosi. Ad agosto altro crollo dei volumi. Il calo dura, di fatto, da 32 mesi, trainato dalla crisi dell’auto e dai guai di Berlino. Di Marco Palombi - X Vai su X
Qual. Mondiali, Italia 3-0 Israele: La doppietta di Retegui stende Israele - Alla Dacia Arena di Udine l’Italia travolge l’Israele e si mette in tasca la qualificazione almeno ai playoff per il Mondiale. ilnapolionline.com scrive
Qualificazioni Mondiali, l'Italia batte Israele 3-0 e conquista i playoff - Gli Azzurri a Udine vincono e blindano il secondo posto nel gruppo I che vale almeno gli spareggi. Lo riporta tg24.sky.it
L’Italia batte Israele, 3-0 in un clima spettrale. Azzurri certi dei playoff per i Mondiali - 4 minuti per la lettura UDINE (ITALPRESS) – È un’Italia che sa segnare e fare un piccolo passo avanti verso i Mondiali americani. quotidianodelsud.it scrive