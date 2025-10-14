L’Italia si ferma | funerali di Stato e lutto nazionale per i tre Carabinieri morti
L’Italia si stringe nel lutto e nel cordoglio per la tragica scomparsa dei tre Carabinieri, il Luogotenente Carica Speciale Marco Piffari, il Carabiniere Scelto Davide Bernardello e il Brigadiere Capo Qualifica Speciale Valerio Daprà, rimasti vittime della devastante esplosione avvenuta oggi, 14 ottobre 2025, a Castel D’Azzano, in provincia di Verona, durante un’operazione di sgombero di un casolare. La notizia ha scosso profondamente l’intera nazione, richiamando l’attenzione sul rischio e il sacrificio che quotidianamente le Forze dell’Ordine affrontano per la sicurezza dei cittadini. La risposta istituzionale è stata immediata, a testimonianza della gravità dell’evento e della volontà di onorare al meglio la memoria di questi servitori dello Stato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
