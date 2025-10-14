L’Italia si ferma | funerali di Stato e lutto nazionale per i tre Carabinieri morti

Thesocialpost.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia si stringe nel lutto e nel cordoglio per la tragica scomparsa dei tre Carabinieri, il Luogotenente Carica Speciale Marco Piffari, il Carabiniere Scelto Davide Bernardello e il Brigadiere Capo Qualifica Speciale Valerio Daprà, rimasti vittime della devastante esplosione avvenuta oggi, 14 ottobre 2025, a Castel D’Azzano, in provincia di Verona, durante un’operazione di sgombero di un casolare. La notizia ha scosso profondamente l’intera nazione, richiamando l’attenzione sul rischio e il sacrificio che quotidianamente le Forze dell’Ordine affrontano per la sicurezza dei cittadini. La risposta istituzionale è stata immediata, a testimonianza della gravità dell’evento e della volontà di onorare al meglio la memoria di questi servitori dello Stato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

l8217italia si ferma funerali di stato e lutto nazionale per i tre carabinieri morti

© Thesocialpost.it - L’Italia si ferma: funerali di Stato e lutto nazionale per i tre Carabinieri morti

Leggi anche questi approfondimenti

Funerali di Stato - L’unico occhio vivo, con una sua luce interna che brillava, ai funerali era quello di Sandra. Lo riporta beppegrillo.it

Matteo Franzoso, per lo sciatore funerali di Stato a Sestriere martedì 23 settembre - L’arrivo in Italia della salma del portacolori delle Fiamme Gialle, morto in Cile per una caduta durante un allenamento, è previsto per lunedì 22. Come scrive lettera43.it

Morte Franzoso, martedì funerali di Stato a Sestriere. La Fis lancia l’allarme sicurezza: “Viene prima della performance” - L’ultimo saluto a Matteo Franzoso – sciatore morto dopo un incidente in allenamento in Cile – si terrà nella chiesa di Sant’Edoardo a Sestriere, con i funerali di Stato in programma martedì 23 ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: L8217italia Ferma Funerali Stato