L'Italia si assicura i playoff Mondiali | Israele battuto nel segno di Retegui e Donnarumma

L’Italia di Gattuso batte Israele 3-0 con una doppietta di Retegui e una rete di Mancini, e si assicura i playoff Mondiali. Donnarumma decisivo con parate da fuoriclasse. 🔗 Leggi su Fanpage.it

