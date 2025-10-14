L'Italia si assicura i playoff Mondiali | Israele battuto nel segno di Retegui e Donnarumma

Fanpage.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia di Gattuso batte Israele 3-0 con una doppietta di Retegui e una rete di Mancini, e si assicura i playoff Mondiali. Donnarumma decisivo con parate da fuoriclasse. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

italia assicura playoff mondialiL’Italia si assicura i playoff Mondiali: Israele battuto nel segno di Retegui e Donnarumma - 0 con una doppietta di Retegui e una rete di Mancini, e si assicura i playoff Mondiali ... Si legge su fanpage.it

italia assicura playoff mondialiL'Italia vince 3-0 e si assicura i playoff: Retegui, due missili fanno fuori Israele dai Mondiali - Gattuso piazza il filotto e si guadagna la certezza del secondo posto: ora altre due partite e poi a marzo quelle decisive ... Secondo tuttosport.com

italia assicura playoff mondialiItalia-Israele, Retegui ci porta ai playoff | Inghilterra ai Mondiali, Ronaldo quasi - 0 a Udine con doppietta del centravanti, nelle altre gare i britannici staccano il pass ... Si legge su calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Italia Assicura Playoff Mondiali