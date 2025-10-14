L’Italia batte 3-0 Israele e conquista i playoff per l’accesso ai prossimi Mondiali di calcio. La sfida si è giocata in un’atmosfera surreale: solo 9mila spettatori sugli spalti della Dacia Arena di Udine ed una contestazione che ha visto fischiato l’inno israeliano. Italia – Israele: è anche politica estera. Si preannunciava un clima infuocato più fuori che dentro lo stadio e così è stato. Non c’è tregua che tenga nella Striscia, la politica estera, la questione del momento, non poteva non influenzare questo match. Non dovrebbe essere così, ma così è stato. Mentre il centro del capoluogo friulano veniva messo a ferro e fuoco da parte di coloro che vedono nelle manifestazioni il pretesto per fare violenza, il pubblico di parte italiana fischiava l’inno nazionale di Israele. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - L’Italia riparte da Retegui in un clima surreale