L' Italia può eliminare Israele Bufera sul giornalista del Tg3 | ecco cos' ha detto
Non si placano le polemiche: la partita tra Italia e Israele continua a far discutere. Gli animi si sono fatti sempre più accesi a ridosso della sfida per la qualificazione ai Mondiali, tanto che sono andati in scena degli scontri tra manifestanti e agenti. Ma la situazione è diventata incandescente anche dal punto di vista verbale. Tutto è partito dalle parole di Jacopo Cecconi, inviato del Tg3 a Udine, durante il servizio a poche ore dall'inizio della gara. Un'uscita infelice che ha scatenato la bufera politica. “Eliminare Israele ALMENO sul campo”. L’evoluzione del Tg3: da TeleKabul a TeleHamas! #rai3 #tg3 #israele #hamas pic. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
