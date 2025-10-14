L’Italia può eliminare Israele almeno sul campo | bufera sulla frase del giornalista Rai da Udine

Open.online | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«L’Italia ha la possibilità di eliminare Israele, almeno sul campo». È destinata a scatenare le polemiche la gaffe in cui è incappato Jacopo Cecconi, cronista del Tg3. Il giornalista del servizio pubblico si è collegato in diretta all’edizione delle 19 da Udine, dove si trovava per raccontare la manifestazione pro-Pal in concomitanza con la partita della Nazionale, valida per la qualificazione ai Mondiali. FdI: «Frasi imbarazzanti che si commentano da sole». Mentre parlava delle rivendicazioni dei manifestanti e di chi chiedeva il boicottaggio della partita, Cecconi si è lasciato scappare una frase (intorno al minuto 30. 🔗 Leggi su Open.online

