L’Italia può eliminare Israele almeno sul campo | bufera sulla frase del giornalista Rai da Udine
«L’Italia ha la possibilità di eliminare Israele, almeno sul campo». È destinata a scatenare le polemiche la gaffe in cui è incappato Jacopo Cecconi, cronista del Tg3. Il giornalista del servizio pubblico si è collegato in diretta all’edizione delle 19 da Udine, dove si trovava per raccontare la manifestazione pro-Pal in concomitanza con la partita della Nazionale, valida per la qualificazione ai Mondiali. FdI: «Frasi imbarazzanti che si commentano da sole». Mentre parlava delle rivendicazioni dei manifestanti e di chi chiedeva il boicottaggio della partita, Cecconi si è lasciato scappare una frase (intorno al minuto 30. 🔗 Leggi su Open.online
Argomenti simili trattati di recente
“L’Italia ha la possibilità di eliminare Israele almeno sul campo, vincendo”. Così Jacopo Cecconi, inviato del Tg3 a Udine, nell’edizione delle 19. Chiederne il licenziamento è censura? Aspettiamo le decisioni della Rai. - X Vai su X
"A proposito di gol: sempre ammettendo di arrivare a Italia-Norvegia, ultima partita del girone, a 3 punti di distacco, per eliminare Haaland & company che per la cronaca hanno appena battuto Israele 5-0 (tre gol di Haaland) l'Italia dovrebbe vincere all'incirca - facebook.com Vai su Facebook
“Israele fuori dal calcio”: Italia, cosa cambierebbe nel girone verso il Mondiale - Innanzitutto non si disputerebbe il match fissato tra Italia e Israele il prossimo 14 ottobre in quel di Udine. Riporta tuttosport.com