L' Italia può eliminare Israele almeno sul campo bufera sul giornalista Rai Cecconi

«A scanso di equivoci molto spiacevoli, si chiarisce che il collega Jacopo Cecconi non ha mai nemmeno pensato di accennare o alludere all’eliminazione dello Stato di Israele. Cosa inverosimile anche per i suoi trascorsi professionali. La sua frase estrapolata dalla diretta del Tg3 di stasera faceva parte di questo discorso riferito esclusivamente alla competizione calcistica: 'Da questa piazza. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - “L'Italia può eliminare Israele almeno sul campo”, bufera sul giornalista Rai Cecconi

Approfondisci con queste news

"#Italia può eliminare #Israele almeno sul #campo", #bufera sul #giornalista del #Tg3 - facebook.com Vai su Facebook

“L’Italia ha la possibilità di eliminare Israele almeno sul campo, vincendo”. Così Jacopo Cecconi, inviato del Tg3 a Udine, nell’edizione delle 19. Chiederne il licenziamento è censura? Aspettiamo le decisioni della Rai. - X Vai su X

L’Italia ha vinto contro Israele, e ora? - Per qualificarsi direttamente ai Mondiali l’Italia dovrebbe vincere tutte le partite che le rimangono e sperare che l’Estonia non perda con la Norvegia a novembre. Secondo ilpost.it

“L'Italia può eliminare Israele almeno sul campo”, bufera sul giornalista Rai Cecconi - «A scanso di equivoci molto spiacevoli, si chiarisce che il collega Jacopo Cecconi non ha mai nemmeno pensato di accennare o alludere all’eliminazione dello ... Scrive gazzettadelsud.it

"L'Italia può eliminare Israele almeno sul campo, vincendo": furia del centrodestra per le parole del giornalista del Tg3 - Fa discutere quanto detto da Jacopo Cecconi inviato a Udine in occasione della partita del girone di qualificazione ai mondiali ... Come scrive today.it