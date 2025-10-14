L' Italia può eliminare Israele almeno sul campo bufera sul giornalista Rai Cecconi

14 ott 2025

«A scanso di equivoci molto spiacevoli, si chiarisce che il collega Jacopo Cecconi non ha mai nemmeno pensato di accennare o alludere all’eliminazione dello Stato di Israele. Cosa inverosimile anche per i suoi trascorsi professionali. La sua frase estrapolata dalla diretta del Tg3 di stasera faceva parte di questo discorso riferito esclusivamente alla competizione calcistica: 'Da questa piazza. 🔗 Leggi su Feedpress.me

