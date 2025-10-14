“L’Italia deve interrompere ogni relazione commerciale con gli insediamenti illegali israeliani in Cisgiordania”. A lanciare l’appello al governo, nel corso di una conferenza stampa alla Camera dei deputati, tante realtà della società civile, promuovendo la campagna portata avanti da Oxfam, Amnesty International Italia e COSPE, in vista del Consiglio Ue dei ministri degli esteri e del Consiglio europeo del 20 e 23 ottobre. “L’Ue è il primo partner commerciale di Israele, l’Italia nel 2024 ha scambiato beni e servizi per oltre 4 miliardi di euro: serve adottare uno strumento legislativo per impedire relazioni commerciali con i territori occupati e l’adozione in Ue di sanzioni economiche”, hanno rivendicato i promotori dell’iniziativa, alla quale hanno preso parte diversi parlamentari dell’opposizione, da Angelo Bonelli e Marco Grimaldi (Avs), fino alla deputata Pd Laura Boldrini e al capogruppo M5s a Montecitorio Riccardo Ricciardi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “L’Italia interrompa il commercio con gli insediamenti israeliani in Cisgiordania”: l’appello al governo