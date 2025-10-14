L’Italia ha perso un campione | Non è arrivato il passaporto | Il ct non ha potuto convocarlo
L’Italia ha perso un campione: “Non è arrivato il passaporto” Il ct non ha potuto convocarlo"> Il commissario tecnico sta provando a fare il massimo, ma davanti a questi problemi ci sono poche mosse da fare. I problemi legati al passaporto possono creare seri ostacoli ai calciatori, soprattutto quando si tratta di trasferte internazionali con club o nazionali. Senza un documento valido, un atleta rischia di non poter entrare nel Paese ospitante o di trovarsi bloccato in aeroporto, compromettendo allenamenti, partite e preparazione fisica. Anche ritardi nella sua emissione o rinnovo possono generare situazioni complicate, soprattutto in occasione di impegni ufficiali. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
